Дыплом са знакам якасці: за 2024-ы навучальны год у Беларусі атрымлівалі веды 35 тыс. іншаземцаў
Выдатныя дзеячы культуры, спорту, навукоўцы і палітыкі - гэта вынік упартай працы і, вядома, адукацыі. Моцныя навуковыя школы і ўкараненне перадавых метадаў навучання - гэта тое, чым заўсёды ганарылася Беларусь. Наш дыплом са знакам якасці, таму па беларускую адукацыю едуць з усяго свету.
За 2024-ы навучальны год у Беларусі атрымлівалі веды 35 тыс. іншаземцаў. Высокія стандарты адукацыі - далёка не адзіная перавага, Беларусь клапоціцца пра камфорт, у тым ліку псіхалагічны, магчымасць рэалізавацца ёсць у кожнага.
Жаданне атрымаць беларускі дыплом аб'ядноўвае студэнтаў з дзясяткаў краін, у першую чаргу іх прываблівае якасць адукацыі. Патрабаванні аднолькава высокія і да беларусаў, і да іншаземцаў, а гэта значыць, што выпускнік ВНУ атрымае ўсе неабходныя веды як тэарэтычныя, так і практычныя, каб стаць перспектыўным спецыялістам (падрабязнасці ў відэа).