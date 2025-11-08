Дыплом са знакам якасці: за 2024-ы навучальны год у Беларусі атрымлівалі веды 35 тыс. іншаземцаў

Выдатныя дзеячы культуры, спорту, навукоўцы і палітыкі - гэта вынік упартай працы і, вядома, адукацыі. Моцныя навуковыя школы і ўкараненне перадавых метадаў навучання - гэта тое, чым заўсёды ганарылася Беларусь. Наш дыплом са знакам якасці, таму па беларускую адукацыю едуць з усяго свету.

За 2024-ы навучальны год у Беларусі атрымлівалі веды 35 тыс. іншаземцаў. Высокія стандарты адукацыі - далёка не адзіная перавага, Беларусь клапоціцца пра камфорт, у тым ліку псіхалагічны, магчымасць рэалізавацца ёсць у кожнага.