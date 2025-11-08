Яе песні западаюць у душу - Пахмутава адзначае дзень нараджэння

Дзень нараджэння адзначае вялікая жанчына нашага часу. Аляксандра Пахмутава нарадзілася 9 лістапада 1929 года, але нават праз амаль стагоддзе працягвае зараджаць сваёй энергіяй усіх, каму пашчасціла быць з ёй побач. І асабліва тых, каму выпаў гонар спяваць яе песні.

Асобны цыкл творчасці кампазітара Аляксандры Пахмутавай і яе мужа паэта-песенніка Мікалая Дабранравава прысвечаны такой з'яве, як спорт вышэйшых дасягненняў.Слухаючы радкі песень, мы разумеем, што аўтары ўклалі ў іх куды больш глыбокую філасофію, чым барацьбу за кубкі і медалі (падрабязнасці ў відэа).