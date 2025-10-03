3.69 BYN
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў адобрылі шэраг змяненняў у асобныя кодэксы і законы краіны
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
У Мінску прайшло трэцяе пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў. На разглядзе дэпутатаў - 5 дакументаў.
Змяненні ў дзеючае заканадаўства ў нашай краіне ўносяцца, як гаворыцца, ад зямлі. Практыка правапрымянення - асноўны лакмус таго, што нормам заканадаўства патрэбная карэкціроўка. Зямельнае заканадаўства - адно з самых адчувальных. І лічбы статыстыкі гэта толькі пацвярджаюць.
За 8 месяцаў гэтага года ў Палату прадстаўнікоў па пытаннях землеўладкавання і землекарыстання паступіла 229 зваротаў. І хоць новы Кодэкс аб зямлі ўступіў у сілу зусім нядаўна (у 2023 годзе), час паказаў - зямельныя нормы маюць патрэбу ва ўдасканаленні. З паўгадавым апярэджаннем графіка і за сціснутыя тэрміны на разглядзе дэпутатаў вынесены шэраг навацый (глядзіце відэа).