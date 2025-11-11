3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Душанбэ сустракае парламентарыяў краін СНД
Пытанні бяспекі сёння хвалююць усіх разважных людзей. Супрацьстаяць ваяўнічым памкненням Захаду можна толькі аб'яднаўшы намаганні.
Душанбэ прымае парламенцкія дэлегацыі краін СНД. У найбліжэйшыя дні сталіца Таджыкістана стане пляцоўкай для ўмацавання парламенцкай дыпламатыі Садружнасці.
Тут адбудзецца Савет Міжпарламенцкай асамблеі СНД, а таксама сесія, падчас якой парламентарыі звераць гадзіннікі па ўніфікацыі заканадаўства на постсавецкай прасторы, разгледзяць шэраг мадэльных законаў і падвядуць вынікі рэалізацыі найбуйнейшых адукацыйных і гуманітарных праектаў. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае спікер верхняй палаты Наталля Качанава.
У насычанай праграме найбліжэйшых дзён - сустрэча з прэзідэнтам Таджыкістана, а таксама перамовы са старшынёй парламента. Гэта краіна старшынствуе ў СНД і высоўвае шэраг ініцыятыў па развіцці супрацоўніцтва.