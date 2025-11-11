Глядзець анлайнПраграма ТБ
Душанбэ сустракае парламентарыяў краін СНД

Пытанні бяспекі сёння хвалююць усіх разважных людзей. Супрацьстаяць ваяўнічым памкненням Захаду можна толькі аб'яднаўшы намаганні.

Душанбэ прымае парламенцкія дэлегацыі краін СНД. У найбліжэйшыя дні сталіца Таджыкістана стане пляцоўкай для ўмацавання парламенцкай дыпламатыі Садружнасці.

Тут адбудзецца Савет Міжпарламенцкай асамблеі СНД, а таксама сесія, падчас якой парламентарыі звераць гадзіннікі па ўніфікацыі заканадаўства на постсавецкай прасторы, разгледзяць шэраг мадэльных законаў і падвядуць вынікі рэалізацыі найбуйнейшых адукацыйных і гуманітарных праектаў. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае спікер верхняй палаты Наталля Качанава.

У насычанай праграме найбліжэйшых дзён - сустрэча з прэзідэнтам Таджыкістана, а таксама перамовы са старшынёй парламента. Гэта краіна старшынствуе ў СНД і высоўвае шэраг ініцыятыў па развіцці супрацоўніцтва.

