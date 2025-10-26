Дыялог Захаду і Усходу: у Мінску зноў загавораць на мове міжнароднай дыпламатыі

Трэці раз Мінск становіцца вялікай пляцоўкай для дыялогу Захаду і Усходу ў маштабе кантынента. Літаральна пару гадзін і на Мінскай міжнароднай канферэнцыі па бяспецы збяруцца прадстаўнікі больш як 40 дзяржаў і 7 міжнародных арганізацый. У свеце сёння засталося не так шмат пляцовак, дзе можна адкрыта абмеркаваць бягучыя праблемы глабальнай бяспекі.



Ачагоў становіцца больш, а дыялогу - менш. Усё гэта стварае вялікую пагрозу існавання свету ў цэлым. Аднак Мінск застаецца месцам дыялогу і адыгрывае значную ролю ў пошуку вырашэння канфліктаў не толькі на палях гэтай канферэнцыі, але і ў цэлым (падрабязнасці ў відэа).