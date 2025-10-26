У Мінску можна купіць карціну аўтараў з абмежаванымі магчымасцямі

27 кастрычніка ў Мінску на базе нацыянальнага прафцэнтра ўрачыста адкрылася выстава-продаж карцін аўтараў з абмежаванымі магчымасцямі. У экспазіцыі каля 50 работ. Іх стваральнікі - выхаванцы цэнтраў сацабслугоўвання і пансіянатаў з розных рэгіёнаў краіны.

Гэта акцыя - працяг праекта "Мой свет у фарбах". Нагадаем, яго ініцыятарам яшчэ ў 2021 годзе выступіла прафсаюзная арганізацыя банкаўскіх і фінансавых работнікаў. За гэты час да яго далучыліся 64 установы сацабслугоўвання, а ўдзел узялі каля 2 тыс. людзей з асаблівасцямі.