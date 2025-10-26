3.67 BYN
У Мінску можна купіць карціну аўтараў з абмежаванымі магчымасцямі
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі далучылася да інклюзіўнага дабрачыннага праекта.
27 кастрычніка ў Мінску на базе нацыянальнага прафцэнтра ўрачыста адкрылася выстава-продаж карцін аўтараў з абмежаванымі магчымасцямі. У экспазіцыі каля 50 работ. Іх стваральнікі - выхаванцы цэнтраў сацабслугоўвання і пансіянатаў з розных рэгіёнаў краіны.
Гэта акцыя - працяг праекта "Мой свет у фарбах". Нагадаем, яго ініцыятарам яшчэ ў 2021 годзе выступіла прафсаюзная арганізацыя банкаўскіх і фінансавых работнікаў. За гэты час да яго далучыліся 64 установы сацабслугоўвання, а ўдзел узялі каля 2 тыс. людзей з асаблівасцямі.
У першы дзень працы выставы ў штаб-кватэры ФПБ літаральна за некалькі гадзін прададзены адразу 20 карцін, а за 4 гады - звыш 2 тыс. Работы асаблівых аўтараў уручаюць і прадстаўнікам міжнародных дэлегацый.