Літва ўвяла новыя абмежаванні на мяжы з Беларуссю: праезд дазволены пэўным катэгорыям асоб

Літва ўвяла новыя абмежаванні на мяжы з Беларуссю. Так, праезд зараз дазволены толькі пэўным катэгорыям асоб: дыпламатам, кур'ерам з дыппоштай, транзітным падарожнікам у Калінінградскую вобласць і зваротна, а таксама грамадзянам Літвы, ЕС і ўладальнікам пасведчання на права жыхарства ў Літве. Нагадаем, Вільнюс закрыў сваю мяжу ад беларусаў у нядзелю, 26 кастрычніка, вечарам 4 раз за апошні тыдзень.