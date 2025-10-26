Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Літва ўвяла новыя абмежаванні на мяжы з Беларуссю: праезд дазволены пэўным катэгорыям асоб

Выява

Літва ўвяла новыя абмежаванні на мяжы з Беларуссю. Так, праезд зараз дазволены толькі пэўным катэгорыям асоб: дыпламатам, кур'ерам з дыппоштай, транзітным падарожнікам у Калінінградскую вобласць і зваротна, а таксама грамадзянам Літвы, ЕС і ўладальнікам пасведчання на права жыхарства ў Літве. Нагадаем, Вільнюс закрыў сваю мяжу ад беларусаў у нядзелю, 26 кастрычніка, вечарам 4 раз за апошні тыдзень.

Праз пункт пропуску "Каменны Лог" у Літву прайшло некалькі дзясяткаў легкавых аўтамабіляў, некалькі аўтобусаў і адзін грузавік. На 19:00 27 кастрычніка на ўездзе ў Беларусь гродзенскія мытнікі аформілі 19 легкавых аўтамабіляў, 3 аўтобусы і 20 грузавікоў.

Разделы:

ГрамадстваУ свеце