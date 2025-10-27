3.70 BYN
"Белавія" запусціла прамы рэйс на востраў Шры-Ланка
Новая краіна з'явілася на карце маршрутаў "Белавія". 28 кастрычніка нацыянальны авіяперавозчык запусціў яшчэ адзін далёкамагістральны рэйс - на востраў Шры-Ланка, дзе трапічная прыгажосць пачынаецца літаральна адразу пасля пасадкі. Загрузка першага рэйса Мінск - Матала была амаль поўная.
Беларусь - Шры-Ланка
Трапічны востраў у Індыйскім акіяне - краіна вечнага сонца, водараў спецый і знакамітага цэйлонскага чаю! Шры-Ланка - мара падарожнікаў з усяго свету. Тут знаходзяцца цэлых 8 аб'ектаў Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Дзевяць з паловай гадзін у палёце - і легендамі могуць захапляцца і беларусы.
Першаадкрывальнікаў напрамку праводзілі ў святочнай атмасферы - пачастункамі, фотазонай і танцамі.
Рэйс будзе запатрабаваны як у айчынных турыстаў, так і ў ланкійцаў. Тры тысячы студэнтаў вучацца ў беларускіх ВНУ. Рэйс дазволіць нарасціць і бізнес-кантакты.
На борце прадугледжана двухразовае харчаванне. Палёт будзе выконвацца 1 раз на тыдзень у аўторак на шырокафюзеляжных самалётах Airbus А330.
"Рэйс загружаны поўнасцю, і мы бачым, што ў далейшым гэта будзе паспяховы рэйс. Мы задаволены", - падзяліўся генеральны дырэктар ААТ "Авіякампанія "Белавія" Ігар Чаргінец.
Што да візы, яе трэба аформіць загадзя анлайн у выглядзе электроннага дазволу на ўезд.
Зараз у беларусаў 3 новыя далёкамагістральныя напрамкі: на Шры-Ланку, на в'етнамскі востраў Фукуок і ў кітайскую Санью. А наступная навінка будзе ўжо ў студзені - паляцім у не менш экзатычны Тайланд.