"Белавія" запусціла прамы рэйс на востраў Шры-Ланка

Новая краіна з'явілася на карце маршрутаў "Белавія". 28 кастрычніка нацыянальны авіяперавозчык запусціў яшчэ адзін далёкамагістральны рэйс - на востраў Шры-Ланка, дзе трапічная прыгажосць пачынаецца літаральна адразу пасля пасадкі. Загрузка першага рэйса Мінск - Матала была амаль поўная.

Трапічны востраў у Індыйскім акіяне - краіна вечнага сонца, водараў спецый і знакамітага цэйлонскага чаю! Шры-Ланка - мара падарожнікаў з усяго свету. Тут знаходзяцца цэлых 8 аб'ектаў Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Дзевяць з паловай гадзін у палёце - і легендамі могуць захапляцца і беларусы.