Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

28-29 кастрычніка пройдзе III Мінская міжнародная канферэнцыя па еўразійскай бяспецы

Мінск трэці раз прыме міжнародную канферэнцыю высокага ўзроўню па еўразійскай бяспецы.

28 кастрычніка прамую трансляцыю будзе весці "Першы інфармацыйны". Па традыцыі ў так званы нулявы дзень Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў збірае вядучых аналітыкаў.

Мінск ізноў становіцца цэнтрам глабальнай дыпламатыі. У найбліжэйшыя некалькі дзён у беларускай сталіцы будуць абмяркоўваць пытанні еўразійскай бяспекі на высокім узроўні. Але вялікіх вынікаў дабіваюцца з малых крокаў (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Палітыка