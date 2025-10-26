3.67 BYN
28-29 кастрычніка пройдзе III Мінская міжнародная канферэнцыя па еўразійскай бяспецы
Аўтар:Ганна Іванова
Мінск трэці раз прыме міжнародную канферэнцыю высокага ўзроўню па еўразійскай бяспецы.
28 кастрычніка прамую трансляцыю будзе весці "Першы інфармацыйны". Па традыцыі ў так званы нулявы дзень Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў збірае вядучых аналітыкаў.
Мінск ізноў становіцца цэнтрам глабальнай дыпламатыі. У найбліжэйшыя некалькі дзён у беларускай сталіцы будуць абмяркоўваць пытанні еўразійскай бяспекі на высокім узроўні. Але вялікіх вынікаў дабіваюцца з малых крокаў (падрабязнасці ў відэа).