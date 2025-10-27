3.70 BYN
"Вельмі баюся, што гэта спектакль" - Лукашэнка пра пазіцыю Вашынгтона па Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка дапусціў, што пазіцыя ЗША ва ўкраінскім канфлікце можа быць "спектаклем", накіраваным супраць Расіі. Гэту заяву ён зрабіў на III Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы, перадае БЕЛТА.
"Вельмі баюся, што пазіцыя амерыканцаў у дачыненні да Расіі па ўкраінскім канфлікце - гэта спектакль. Апошнія звесткі пра гэта ўсё больш і больш гавораць. Не хацелася б. Хацелася б, каб мы завяршылі гэту вайну так, як трэба. І гульні тут быць не можа. Таму што, як гаворыць той жа Трамп, гіне шмат людзей. Але гэта размовы", - сказаў Прэзідэнт.