"Вельмі баюся, што гэта спектакль" - Лукашэнка пра пазіцыю Вашынгтона па Украіне

"Вельмі баюся, што пазіцыя амерыканцаў у дачыненні да Расіі па ўкраінскім канфлікце - гэта спектакль. Апошнія звесткі пра гэта ўсё больш і больш гавораць. Не хацелася б. Хацелася б, каб мы завяршылі гэту вайну так, як трэба. І гульні тут быць не можа. Таму што, як гаворыць той жа Трамп, гіне шмат людзей. Але гэта размовы", - сказаў Прэзідэнт.