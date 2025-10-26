3.67 BYN
Каля 1 млн жыхароў Дамініканы пазбаўлены доступу да прэснай вады з-за ўрагану
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Дамініканскай Рэспубліцы ўжо некалькі дзён бушуе ўраган "Меліса". Хуткасць ветру дасягае 220 км/г. Ужо зараз гэта самы магутны шторм, які калі-небудзь наведваўся ў краіну.
Праліўныя дажджы сталі прычынай маштабных апоўзняў, прычым не толькі ў Дамінікане, але і ў суседнім Гаіці. Колькасць ахвяр стыхіі пакуль невядомая, але прапаўшых без вестак ужо налічваюць дзясяткі. Каля мільёна жыхароў Дамініканскай Рэспублікі пазбаўлены доступу да прэснай вады. Шторм знішчыў ачышчальныя будынкі, што стварае рэальную небяспеку эпідэмій.