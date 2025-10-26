3.70 BYN
Лукашэнка возьме ўдзел у III Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка возьме ўдзел у III Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы, паведамляе БЕЛТА.
Канферэнцыя сёлета праводзіцца 28-29 кастрычніка. Яна ўжо стала адной з вядомых міжнародных пляцовак для абмеркавання актуальных пытанняў рэгіянальнай і глабальнай стабільнасці.
У працы канферэнцыі бяруць удзел дэлегацыі больш як 40 дзяржаў і 7 міжнародных арганізацый. Сярод удзельнікаў - міністры замежных спраў, кіраўнікі інтэграцыйных аб'яднанняў, прадстаўнікі парламентаў, даследчых інстытутаў і аналітычных цэнтраў з Еўропы, Азіі, Блізкага Усходу.
Асноўная тэма канферэнцыі - "Глабальны сусветны (бес)парадак і галаваломка еўразійскай бяспекі". Дыскусіі будуць сканцэнтраваны на аналізе ключавых тэндэнцый міжнародных адносін, выпрацоўцы падыходаў да фарміравання новай архітэктуры бяспекі, заснаванай на прынцыпах роўнасці, непадзельнасці і ўзаемнай павагі.
Асаблівая ўвага будзе нададзена дыялогу паміж Усходам і Захадам, умацаванню мер даверу і прадухіленню канфрантацыі.
Беларускі бок паслядоўна выступае за развіццё нейтральнай інклюзіўнай пляцоўкі, дзе прадстаўнікі розных дзяржаў і палітычных школ могуць адкрыта абменьвацца меркаваннямі без націску і прадузятых ацэнак. Мэта канферэнцыі - не дабіцца згоды любой цаной, а стварыць прастору, дзе можна быць пачутым, што сёння набывае асаблівую каштоўнасць ва ўмовах росту міжнароднай турбулентнасці.