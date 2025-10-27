3.70 BYN
Лукашэнка: Гарантыі ў рамках Саюзнай дзяржавы носяць толькі абарончы характар
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на III Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы заявіў, што меры, прадугледжаныя Дамовай аб гарантыях бяспекі ў рамках Саюзнай дзяржавы, носяць толькі абарончы характар, паведамляе БЕЛТА.
"Падпісаная летась Дамова аб гарантыях бяспекі ў рамках Саюзнай дзяржавы прадугледжвае выкарыстанне любых відаў узбраенняў, уключаючы ядзерныя. Для абароны! Яшчэ раз падкрэсліваю: гэты крок носіць толькі абарончы характар і зроблены ў строгай адпаведнасці з міжнародным правам і палажэннямі Дамовы аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі", - заявіў беларускі лідар.