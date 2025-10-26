3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Лукашэнка: На Захадзе ўжо дайшлі да крадзяжу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На Захадзе ўжо дайшлі да крадзяжу, выкарыстоўваючы чужыя золатавалютныя рэзервы. Адпаведныя заявы кіраўнік дзяржавы зрабіў на III Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы, паведамляе БЕЛТА.
"Ну, добра санкцыі. Ужо дайшлі да крадзяжу. Вазьміце золатавалютныя рэзервы Расіі, Беларусі. Ужо дайшлі да таго, што пачалі бессаромна браць гэтыя грошы і як свае накіроўваць туды, куды лічаць патрэбным", - адзначыў Прэзідэнт.