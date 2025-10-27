3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
У Мінску адкрылі сумесную кітайска-беларускую стаматалагічную лабараторыю
Беларусь і Кітай працягваюць развіваць вектары супрацоўніцтва. У Мінску адбылося адкрыццё кітайска-беларускай лабараторыі па стаматалогіі на базе Рэспубліканскага клінічнага стаматалагічнага цэнтра - Універсітэцкай клінікі.
У фокусе ўвагі - сумесныя даследаванні, новыя метады дыягностыкі і прафілактыкі стаматалагічных захворванняў, а таксама абмен студэнтамі і маладымі навукоўцамі.
"Нашы навуковыя распрацоўкі будуць накіраваныя на выкарыстанне лічбавых тэхналогій у стаматалагічнай практыцы, выкарыстанне штучнага інтэлекту, будуць укараняцца рэгенератыўныя тэхналогіі ў медыцыну, у прыватнасці, у стаматалогію, а таксама будуць распрацоўвацца сучасныя метады прафілактыкі, дыягностыкі і лячэння асноўных стаматалагічных захворванняў", - расказаў рэктар Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Сяргей Рубніковіч.
Стварэнне лабараторыі накіравана на аб'яднанне навуковага патэнцыялу і практычнага вопыту дзвюх краін для вырашэння актуальных задач у галіне стаматалогіі і ўкаранення перадавых тэхналогій.
Фота БЕЛТА