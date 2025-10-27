Лукашэнка: Так званы цывілізаваны свет прыйшоў да свайго заняпаду

Разважаючы пра тое, да чаго гэта прывяло, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэта, напрыклад, закранула пастаўкі тавараў з Кітая ў Еўрасаюз. Аднак КНР разам з Расіяй у гэтай сітуацыі знайшлі абыходныя шляхі, у тым ліку па Паўночным марскім шляху. "Адбыліся вялізныя ў выніку гэтага страты - не толькі Беларусі (мы нешта зараблялі на транзіце), але і Польшчы. Яна ад гэтага кітайскага транзіту зарабляла 65-70 %. Астатняе - рух тавараў па Казахстане, Расіі і праз Беларусь - 30-35 % прыпадала на нашы краіны. Хто ад гэтага страціў? Ясна, хто. Зараз спрабуюць знайсці выхад з гэтага становішча. Наўрад ці. Вы ведаеце, што такое Кітай, ведаеце іх падыходы ў гэтым плане", - раскрыў дэталі Прэзідэнт.