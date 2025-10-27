3.70 BYN
Лукашэнка: Так званы цывілізаваны свет прыйшоў да свайго заняпаду
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на III Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы, што эпоха так званага цывілізаванага свету падыходзіць да канца, паведамляе БЕЛТА.
"Так званы цывілізаваны свет прыйшоў да свайго заняпаду. Гэта дакладна. Дзеянні не толькі нашых суседзяў, але і ў цэлым Еўропы і іншых сіл (не трэба зачароўвацца і па ЗША) - такі ж элемент гібрыднай вайны, як і нядаўняе закрыццё мяжы Варшавай, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Вось гэта XXI стагоддзе: закрытае неба, калючы дрот, поўнае непрыманне іншадумства. І гэта толькі пачатак".
Разважаючы пра тое, да чаго гэта прывяло, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэта, напрыклад, закранула пастаўкі тавараў з Кітая ў Еўрасаюз. Аднак КНР разам з Расіяй у гэтай сітуацыі знайшлі абыходныя шляхі, у тым ліку па Паўночным марскім шляху. "Адбыліся вялізныя ў выніку гэтага страты - не толькі Беларусі (мы нешта зараблялі на транзіце), але і Польшчы. Яна ад гэтага кітайскага транзіту зарабляла 65-70 %. Астатняе - рух тавараў па Казахстане, Расіі і праз Беларусь - 30-35 % прыпадала на нашы краіны. Хто ад гэтага страціў? Ясна, хто. Зараз спрабуюць знайсці выхад з гэтага становішча. Наўрад ці. Вы ведаеце, што такое Кітай, ведаеце іх падыходы ў гэтым плане", - раскрыў дэталі Прэзідэнт.
Фота: БЕЛТА