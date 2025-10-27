3.70 BYN
Дэлегацыя ўрада Беларусі прыбыла ў Азербайджан з новымі дзелавымі прапановамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Развіццё супрацоўніцтва Беларусі і Азербайджана 28 кастрычніка прадметна абмяркоўваюць у Баку. Партнёры сабраліся на пасяджэнне міжурадавай камісіі (15-й па ліку). Нашу дэлегацыю ўзначальвае віцэ-прэм'ер Наталля Пяткевіч.
Паводле яе слоў, дасягнуты ўзровень дыялогу на вышэйшым узроўні накіроўвае ўрады дзвюх краін на інтэнсіўную працу. Беларусы прыехалі ў Баку з канкрэтнымі прапановамі ў сферы сельскай гаспадаркі, нафтахіміі, будаўнічай галіны і прамысловай кааперацыі. Агульных праектаў сёння нямала. Напрыклад, сёлета стартавала сумесная зборка ліфтаў, першыя вынікі ўжо ёсць.
Таксама ў праграме беларускай дэлегацыі і шэраг двухбаковых сустрэч. На парадку дня пытанні па ахове здароўя, адукацыі і супрацоўніцтва ў гуманітарнай сферы.