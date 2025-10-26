3.67 BYN
III Міжнародная канферэнцыя па еўразійскай бяспецы збярэ больш за 200 удзельнікаў з 40 краін
Аўтар:Аляксей Волкаў
Сярод удзельнікаў канферэнцыі прысутнічаюць высокія госці: кіраўнікі МЗС Расіі і Венгрыі, а таксама прадстаўнікі Кітая, КНДР, Індыі і іншых краін
Мінск - сталіца вялікай дыпламатыі. Гэтымі днямі ў Беларусь прыбываюць эксперты, аналітыкі і высокія госці для ўдзелу ў III Міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы. Больш за 200 чалавек з 40 краін будуць шукаць адказ на адно пытанне: ці ёсць для свету шанец?
У свеце, дзе звыклыя нам мяжы бяспекі трашчаць па швах, а дыпламатычныя масты гараць хутчэй, чым будуюцца, Мінск робіць новую спробу патушыць пажар. Ужо 28 кастрычніка сталіца Беларусі прыме III Міжнародную канферэнцыю па еўразійскай бяспецы (падрабязнасці ў відэа).