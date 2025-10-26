Глядзець анлайнПраграма ТБ
Рыжанкоў аб чарговым закрыцці мяжы Літвой: Гэта правакацыя!

Вільнюс падрыхтаваў план поўнага закрыцця мяжы з Беларуссю. Пра гэта заявіла прэм'ер Ругінене. Прыняць яго плануюць у сераду, 29 кастрычніка. Дыпламатаў і грамадзян краін ЕС абмежаванні не закрануць.

Дзеянні Літвы міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў назваў правакацыяй і інструментам запалохвання народа Літвы.

Гэта тэма ў кантэксце міжнароднай сітуацыі 27 кастрычніка абмяркоўвалася на сустрэчы кіраўніка дзяржавы з кардыналам і спецпасланнікам Папы Рымскага Клаўдзіа Гуджэроці (падрабязнасці ў відэа).

