Рыжанкоў аб чарговым закрыцці мяжы Літвой: Гэта правакацыя!
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вільнюс падрыхтаваў план поўнага закрыцця мяжы з Беларуссю. Пра гэта заявіла прэм'ер Ругінене. Прыняць яго плануюць у сераду, 29 кастрычніка. Дыпламатаў і грамадзян краін ЕС абмежаванні не закрануць.
Дзеянні Літвы міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў назваў правакацыяй і інструментам запалохвання народа Літвы.
Гэта тэма ў кантэксце міжнароднай сітуацыі 27 кастрычніка абмяркоўвалася на сустрэчы кіраўніка дзяржавы з кардыналам і спецпасланнікам Папы Рымскага Клаўдзіа Гуджэроці (падрабязнасці ў відэа).