Эйсмант раскрыла дэталі марафону міжнародных сустрэч Лукашэнкі ў Кітаі
Саміт ШАС не заканчваецца ў Кітаі - наперадзе вялікая і карпатлівая работа па практычнай рэалізацыі дасягнутых дамоўленасцяў. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка арыентуе на вынік.
У лідара дзяржавы ёсць адметная звычка, пра якую ведаюць усе, хто цесна з ім узаемадзейнічае: пасля кожнага мерапрыемства падводзіцца вынік з акцэнтамі на магчымых недапрацоўках.
Пра гэта ў эксклюзіўным інтэрв'ю для "Першага інфармацыйнага" расказала прэс-сакратар Прэзідэнта Беларусі Наталля Эйсмант.
Цэнтральнай падзеяй марафону сустрэч Прэзідэнта Беларусі ў Кітаі сталі перамовы са Старшынёй КНР Сі Цзіньпінам.
Асаблівае значэнне мела і сустрэча з кіраўніком канцылярыі ЦК КПК Цай Ці, якая працягвалася каля гадзіны і адрознівалася глыбінёй палітычнага дыялогу.
"Гэта была вельмі важная сустрэча, вельмі глыбокая палітычная размова, якая доўжылася практычна гадзіну. А затым быў прыём па даручэнні Старшыні КНР, і падчас гэтага прыёму размова прадоўжылася, - адзначыла прэс-сакратар. - Там гаварылі пра многае, у тым ліку ўзнімалі эканамічныя пытанні, паколькі прысутнічалі ключавыя члены нашай дэлегацыі: і міністры, і першы віцэ-прэм'ер, які адказвае за КНР".
Значная ўвага надавалася сустрэчы з прэзідэнтам Расіі, якая, нягледзячы на кароткі пратакол, аказалася працяглай. Рэзананс выклікала размова Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Індыі Нарэндрам Модзі і атрымала публічную ацэнку з боку індыйскіх калег.
"Былі запланаваны размовы з прэзідэнтам Азербайджана, усе бачылі кадры зносін з паўночнакарэйскім лідарам. Далей па спісе Манголія, Інданезія, краіны постсавецкай прасторы, у першую чаргу Узбекістан, Таджыкістан, а таксама краіны Афрыкі - Зімбабвэ і Конга. І пад канец сустрэча з прэм'ер-міністрам Славакіі Робертам Фіца", - пералічыла Наталля Эйсмант, дадаўшы, што СМІ не ўсё вядома і перамоў было значна больш.
Асаблівасцю цяперашняга саміту сталі ўнікальныя магчымасці для нефармальных зносін. Працяглыя перапынкі паміж мерапрыемствамі, выкліканыя вялікай колькасцю ўдзельнікаў, стваралі прастору для змястоўных дыялогаў.
Менавіта ў кулуарах, падчас чакання чарговага пратакольнага элемента - поціскаў рукі са старшынёй КНР або агульнага фатаграфавання - адбываліся важныя абмеркаванні, недаступныя для шырокай публікі.
Як адзначыла прэс-сакратар, перад любым візітам Прэзідэнту Беларусі рыхтуецца невялікая даведкавая інфармацыя аб узаемаадносінах з кожнай краінай.
"Наш Прэзідэнт умее сябраваць. Але прыўнесці ў любыя акалічнасці рабочую нотку - гэта таксама яго фішка", - заявіла Наталля Эйсмант.
Згодна з ацэнкамі дыпламатаў, падчас саміту ШАС у кіраўніка дзяржавы адбылося больш за 20 сустрэч, што эквівалентна 60 дням работы ў фармаце афіцыйных візітаў.
Асаблівая ўвага была нададзена эканамічнаму складальніку візіту. Адбыўся шэраг сустрэч з дзелавымі коламі Кітая, падчас якіх абмяркоўваліся перспектыўныя інвестыцыйныя праекты ў машынабудаванні і сельскай гаспадарцы. Як заявіў Аляксандр Лукашэнка, вынікам гэтага супрацоўніцтва стане павелічэнне асартыменту якаснай агародніны і кветак для беларускіх спажыўцоў.
"Гэта вельмі перспектыўныя праекты. Сферы і праекты нам максімальна цікавыя, у гэтым ніхто нават не сумняваецца. Натуральна, гэта ўсё трэба нашай эканоміцы, нашай краіне, нашым людзям", - канстатавала Наталля Эйсмант.