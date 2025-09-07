Эйсмант раскрыла дэталі марафону міжнародных сустрэч Лукашэнкі ў Кітаі

У лідара дзяржавы ёсць адметная звычка, пра якую ведаюць усе, хто цесна з ім узаемадзейнічае: пасля кожнага мерапрыемства падводзіцца вынік з акцэнтамі на магчымых недапрацоўках.

Пра гэта ў эксклюзіўным інтэрв'ю для "Першага інфармацыйнага" расказала прэс-сакратар Прэзідэнта Беларусі Наталля Эйсмант.

"Гэта была вельмі важная сустрэча, вельмі глыбокая палітычная размова, якая доўжылася практычна гадзіну. А затым быў прыём па даручэнні Старшыні КНР, і падчас гэтага прыёму размова прадоўжылася, - адзначыла прэс-сакратар. - Там гаварылі пра многае, у тым ліку ўзнімалі эканамічныя пытанні, паколькі прысутнічалі ключавыя члены нашай дэлегацыі: і міністры, і першы віцэ-прэм'ер, які адказвае за КНР".