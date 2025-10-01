3.66 BYN
Гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва Беларусі і М'янмы паказвае значны рост
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На другім пасяджэнні сумеснага камітэта па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў, што гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва Беларусі і М'янмы паказвае значны рост.
На сустрэчы прысутнічала міністр інвестыцый і знешнеэканамічных адносін М'янмы Ва Ва Маун. Яна расказала аб стварэнні дарожнай карты супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі. У ліку канкрэтных кірункаў узаемадзеяння - сельская гаспадарка, фармацэўтыка, вытворчасць удабрэнняў.
Па словах міністра, для рэалізацыі дамоўленасцяў у сферы АПК былі створаны рабочыя групы. У саставе дэлегацыі М'янмы знаходзяцца прадстаўнікі аховы здароўя, прамысловасці, цэнтральнага банка, якія праводзяць перамовы з беларускімі калегамі.