3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Кіраўнік МЗС Беларусі возьме ўдзел у пасяджэнні Руху недалучэння ва Угандзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
15 і 16 кастрычніка кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў возьме ўдзел у XIX сустрэчы дзяржаў - членаў Руху недалучэння. Мерапрыемствы пройдуць у сталіцы Уганды Кампале.
Беларусь будзе выконваць функцыі намесніка старшыні Руху ад еўрапейскай рэгіянальнай групы. У сваім выступленні кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства выкажа падыходы краіны да ўмацавання ролі Руху недалучэння ў пабудове справядлівага і ўстойлівага светаладу.
Асаблівая ўвага будзе нададзена пытанням устойлівага развіцця, інавацыйнага эканамічнага ўзаемадзеяння і ўмацавання супрацоўніцтва ў гуманітарнай сферы. Максім Рыжанкоў таксама правядзе шэраг двухбаковых сустрэч з кіраўнікамі МЗС краін - членаў Руху.