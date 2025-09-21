3.64 BYN
Кіраўнік МЗС Беларусі выступіць на агульных спрэчках Генасамблеі ААН
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ініцыятывы Мінска прагучаць на тыдні высокага ўзроўню. Беларусь на 80-й сесіі Генасамблеі ААН прадставіць кіраўнік МЗС.
Ужо 23 верасня Максім Рыжанкоў адправіцца ў Нью-Ёрк. У рамках візіту плануецца выступленне міністра на агульных спрэчках Генассаблеі, удзел у мерапрыемствах, прысвечаных міжнароднай і рэгіянальнай бяспецы, устойліваму развіццю, правам чалавека. Таксама кіраўнік МЗС правядзе перамовы з калегамі з Еўропы, Азіі, Лацінскай Амерыкі і краін Блізкага Усходу, прадстаўнікамі ключавых міжнародных арганізацый.
У цэнтры ўвагі актуальныя пытанні міжнароднага парадку дня, умацаванне супрацоўніцтва ў двухбаковым і шматбаковым фармаце і прасоўванне нацыянальных інтарэсаў Беларусі.