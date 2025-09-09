3.66 BYN
Кіраўнік МЗС Венгрыі Сіярта прыбыў з візітам у Мінск
Кіраўнік МЗС Венгрыі Петэр Сіярта прыбыў з візітам у Мінск. 10 верасня адбудзецца пасяджэнне беларуска-венгерскай міжурадавай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве.
Пройдзе яно пад старшынствам міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова і яго венгерскага калегі. Плануецца абмеркаваць шырокі спектр пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва, уключаючы прамысловасць, сельскую гаспадарку, фармацэўтыку, ахову здароўя, будаўніцтва, транспарт, турызм, адукацыю і навуку.
Раней Сіярта неаднаразова наведваў Мінск. У канцы кастрычніка 2024 года ён правёў перамовы з беларускім калегам у сталіцы Рэспублікі. Рыжанкоў па выніках адзначыў, што Беларусь і Венгрыя сур'ёзна актывізавалі ўзаемадзеянне з пачуцця здаровага прагматызму.
Дыпламатычныя адносіны паміж дзвюма краінамі былі ўстаноўлены 12 лютага 1992 года. Пасольства Беларусі ў Будапешце адкрылася ў студзені 2000 года, Пасольства Венгрыі ў Мінску - у снежні 2007 года. З 2014 года ў Брэсце дзейнічае ганаровае консульства Венгрыі.
У 2024 годзе Венгрыя ўключыла Беларусь у праграму "Нацыянальнай карты" Рэспублікі, што спрасціла ўезд у краіну і атрыманне пасведчання на права жыхарства.
Беларусь і Венгрыю злучаюць даверныя і адкрытыя адносіны. Развіваецца палітычнае супрацоўніцтва, умацоўваюцца двухбаковыя кантакты, у тым ліку ў энергетычнай сферы. Краіны дамовіліся аб развіцці двухбаковых кантактаў у атамнай энергетыцы. У маі Міністэрства энергетыкі Беларусі, Беларуская АЭС і АЭС "Пакш II" падпісалі дарожную карту супрацоўніцтва на 2025-2027 гады. Яна ўключае мерапрыемствы па абмене вопытам па пытаннях развіцця ядзерна-энергетычнай інфраструктуры, гарантавання ядзернай і радыяцыйнай бяспекі, абыходжання з радыёактыўнымі адходамі і ядзерным палівам, якое адпрацавала, навукова-тэхнічнай падтрымкі эксплуатацыі АЭС.