Кіраўнік МЗС Венгрыі Сіярта прыбыў з візітам у Мінск

Раней Сіярта неаднаразова наведваў Мінск. У канцы кастрычніка 2024 года ён правёў перамовы з беларускім калегам у сталіцы Рэспублікі. Рыжанкоў па выніках адзначыў, што Беларусь і Венгрыя сур'ёзна актывізавалі ўзаемадзеянне з пачуцця здаровага прагматызму.

У 2024 годзе Венгрыя ўключыла Беларусь у праграму "Нацыянальнай карты" Рэспублікі, што спрасціла ўезд у краіну і атрыманне пасведчання на права жыхарства.

Беларусь і Венгрыю злучаюць даверныя і адкрытыя адносіны. Развіваецца палітычнае супрацоўніцтва, умацоўваюцца двухбаковыя кантакты, у тым ліку ў энергетычнай сферы. Краіны дамовіліся аб развіцці двухбаковых кантактаў у атамнай энергетыцы. У маі Міністэрства энергетыкі Беларусі, Беларуская АЭС і АЭС "Пакш II" падпісалі дарожную карту супрацоўніцтва на 2025-2027 гады. Яна ўключае мерапрыемствы па абмене вопытам па пытаннях развіцця ядзерна-энергетычнай інфраструктуры, гарантавання ядзернай і радыяцыйнай бяспекі, абыходжання з радыёактыўнымі адходамі і ядзерным палівам, якое адпрацавала, навукова-тэхнічнай падтрымкі эксплуатацыі АЭС.