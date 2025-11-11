3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Літоўскія вадзіцелі пагражаюць сваім уладам пратэстамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіраўніцтва Літвы гатова абмяркоўваць адкрыццё мяжы з Беларуссю толькі на тэхнічным узроўні, выключаючы дыпламатычныя саступкі. Гэта заявіў прэзідэнт Наўседа. У афіцыйнай рыторыцы літоўскага боку працягвае дамінаваць агрэсіўны тон.
А настроі ў самім літоўскім грамадстве напружаныя. Напярэдадні кіраўніцтва Асацыяцыі літоўскіх перавозчыкаў дало зразумець кіраўніцтву краіны, што патрабуе прыняць меры да неадкладнага вырашэння крызісу. У адваротным выпадку ўраду абяцаныя масавыя пратэсты і блакада аўтадарог.
Віцэ-прэзідэнт асацыяцыі заявіў, што перавозчыкі пакуль часова "супакоеныя", але гэтае зацішша можа быць кароткім. Калі ўрад не прыме тэрміновых мер, дарогі ў Літве і нават у Бруселі могуць быць заблакіраваныя.