Медыцына і турызм: у якіх сферах зацікаўлены супрацоўнічаць Беларусь і Інданезія

Інданезія - адзін з найважнейшых партнёраў Беларусі ў Паўднёва-Усходняй Азіі. Пра гэта заявіў старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савета Рэспублікі Сяргей Алейнік падчас сустрэчы з парламенцкай дэлегацыяй з Інданезіі.

Бакі зацікаўлены ў актыўным супрацоўніцтве па многіх кірунках: сельская гаспадарка, адукацыя, медыцына, турызм. Беларускія прадпрыемствы гатовы нарошчваць пастаўкі шырокага спектру прадукцыі сусветнай якасці ў Інданезію, а менавіта кар'ерных самазвалаў, трактароў, іншай сельгастэхнікі, прыбораў аховы і бяспекі, медыцынскага абсталявання, халяльнай прадукцыі. Працягваецца праца і па акрэдытацыі беларускіх вытворцаў малочнай прадукцыі ў якасці экспарцёраў у Інданезію. 4 беларускія прадпрыемствы ўжо атрымалі акрэдытацыю.

Старшыня групы двухбаковага супрацоўніцтва Савета народных прадстаўнікоў Інданезіі Ісфахан Тофік Мунггаран заявіў, што па выніку сустрэчы беларускаму боку была накіравана прапанова аб павелічэнні інвестыцый у Інданезію. Таксама ўзнімалася пытанне аб выдачы акрэдытацыі 12 беларускім прадпрыемствам. Старшыня паабяцаў, што з боку Інданезіі гэта пытанне будзе прапрацавана.

У Беларусі і Інданезіі істотная і дагаворна-прававая база. Ужо падпісаны 44 пагадненні рознага ўзроўню. На парадку дня яшчэ 16 двухбаковых дакументаў, якія знаходзяцца на стадыі ўзгаднення. Абмяркоўваецца таксама пытанне аб аднаўленні бязвізу для беларусаў у Інданезіі. Савет Рэспублікі як палата тэрытарыяльнага прадстаўніцтва надае вялікае значэнне развіццю міжрэгіянальнага супрацоўніцтва і садзейнічае гэтаму.