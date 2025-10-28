3.70 BYN
Метро і сумесная вытворчасць: Беларусь і Азербайджан канкрэтызавалі будучыя праекты
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск і Баку абмеркавалі кірункі супрацоўніцтва. Гэтымі днямі беларуская дэлегацыя на чале з віцэ-прэм'ерам Наталляй Пяткевіч працуе ў Азербайджане.
Напярэдадні адбылося пасяджэнне міжурадавай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. На двухбаковых перамовах прадметна пагаварылі аб развіцці ўзаемадзеяння па лініі аховы здароўя і прамысловасці.
Таксама абмяркоўвалася супрацоўніцтва ў фармакалагічнай сферы. На актыўнай стадыі знаходзіцца і сумесная вытворчасць ветэрынарных прэпаратаў.