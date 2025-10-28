Глядзець анлайнПраграма ТБ
Метро і сумесная вытворчасць: Беларусь і Азербайджан канкрэтызавалі будучыя праекты

Мінск і Баку абмеркавалі кірункі супрацоўніцтва. Гэтымі днямі беларуская дэлегацыя на чале з віцэ-прэм'ерам Наталляй Пяткевіч працуе ў Азербайджане.

Напярэдадні адбылося пасяджэнне міжурадавай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. На двухбаковых перамовах прадметна пагаварылі аб развіцці ўзаемадзеяння па лініі аховы здароўя і прамысловасці.

Таксама абмяркоўвалася супрацоўніцтва ў фармакалагічнай сферы. На актыўнай стадыі знаходзіцца і сумесная вытворчасць ветэрынарных прэпаратаў.

