На базе БДУ стартавала Мінская міжнародная маладзёжная праектная лабараторыя БРІКС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Упершыню на базе Белдзяржуніверсітэта стартавала Мінская міжнародная маладзёжная праектная лабараторыя БРІКС. Маштабны чатырохдзённы форум аб'яднаў студэнтаў, аспірантаў і маладых навукоўцаў з Беларусі і Расіі.
Іх агульнай задачай стане распрацоўка праектаў па прыярытэтных кірунках супрацоўніцтва краін БРІКС - гэта ўнікальная магчымасць для маладых даследчыкаў набыць практычны вопыт. Удзельнікам трэба вырашыць тэхнічныя заданні ў галіне міжнароднага супрацоўніцтва і гуманітарнага права, кадравай і маладзёжнай палітыкі, дзяржкіравання, адукацыі, медыцыны, бізнесу, IT. Лепшыя ініцыятывы атрымаюць магчымасць далейшага суправаджэння і рэалізацыі.