Польшча рыхтуецца адкрыць 2 КПП на мяжы з Беларуссю

Як заявіў прэм'ер рэжыму Дональд Туск, Варшава ў лістападзе будзе гатова адкрыць два пункты пропуску на мяжы з Беларуссю - у Баброўніках і Кузні. Пры гэтым, з-за няскончанага рамонту дарогі пункт пропуску "Кузня" да канца 2025 года будзе адчынены толькі для легкавых аўтамабіляў. Яшчэ адзін пункт - "Полаўцы" - будзе зачынены да таго часу, пакуль у яго раёне размешчаны ваенны лагер салдат.