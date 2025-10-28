3.70 BYN
Польшча рыхтуецца адкрыць 2 КПП на мяжы з Беларуссю
Пакуль Літва страляе сабе ў нагу закрыццём меж з Беларуссю, руйнуючы мясцовы бізнес і пазбаўлюючы сваіх грамадзян свабоды перамяшчэнняў, Польшча вырашыла праявіць небывалую разважлівасць.
Як заявіў прэм'ер рэжыму Дональд Туск, Варшава ў лістападзе будзе гатова адкрыць два пункты пропуску на мяжы з Беларуссю - у Баброўніках і Кузні. Пры гэтым, з-за няскончанага рамонту дарогі пункт пропуску "Кузня" да канца 2025 года будзе адчынены толькі для легкавых аўтамабіляў. Яшчэ адзін пункт - "Полаўцы" - будзе зачынены да таго часу, пакуль у яго раёне размешчаны ваенны лагер салдат.
Палітык дабавіў, што мяжа з Беларуссю сёння абаронена як ніколі раней, што дазваляе "пайсці на пэўную рызыку", звязаную з аднаўленнем руху, паколькі "патэнцыяльная выгада перавышае магчымыя пагрозы". Аднак адкрыццё пераходаў будзе насіць выпрабавальны характар.