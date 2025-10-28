3.70 BYN
Два бронзавыя медалі заваявалі беларусы на ЧС па пажарна-выратавальным спорце
Два бронзавыя медалі адкрылі скарбонку беларусаў на чэмпіянаце свету па пажарна-выратавальным спорце. 14 мужчынскіх і 6 жаночых каманд працягваюць змагацца за тытул чэмпіёнаў свету ў сталіцы Саудаўскай Аравіі.
Напярэдадні ўдзельнікі зборных праходзілі індывідуальныя выпрабаванні ўздымам па штурмоўцы. Бронзавымі прызёрамі сталі беларусы Мікіта Уколаў, дзеючы рэкардсмен свету ў гэтым відзе практыкаванняў, і капітан жаночай зборнай Паліна Кушнярэнка.
Фіналы адбыліся вечарам пасля афіцыйнага адкрыцця, беларускія спартсмены падзялілі дарожкі з расійскімі сапернікамі.
"Я вельмі рада гэтаму выніку, гэта мой першы фінал на чэмпіянаце свету сярод жанчын. Бронза - гэта годны вынік, які я паказала ў гэтым сезоне", - падзялілася Паліна Кушнярэнка.
29 кастрычніка адбудзецца другі дзень выпрабаванняў. Спартсмены будуць спаборнічаць у асабістым спаборніцтве - пераадоленне 100-метровай паласы з перашкодамі.