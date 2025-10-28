3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Ізраіль нанёс удары па сектары Газа - загінулі 11 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Не менш як 11 чалавек загінулі ў выніку атакі Ізраіля на сектар Газа. Паводле папярэдніх даных, ЦАХАЛ нанёс удары па ўсходзе і паўночным усходзе горада Газа. Адна з ракет трапіла ў бальніцу Аль-Шыфа.
Раней прэм'ер-міністр Ізраіля Біньямін Нетаньяху аддаў загад атакаваць анклаў з-за нібы абстрэлу ізраільскіх вайскоўцаў у раёне Рафаха. У сваю чаргу баявое крыло ХАМАС заявіла, што не мае да атакі ніякага дачынення, але вымушана адтэрмінаваць перадачу цел заложнікаў на фоне парушэння спынення агню з боку Ізраіля.
На ўдары Ізраіля адрэагавалі ў Белым доме. Як заявіў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, Тэль-Авіву варта адказваць на магчымыя атакі з боку ХАМАС, аднак гэта не прывядзе да парушэння рэжыму спынення агню.