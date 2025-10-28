Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Зборная Ірака прыбыла ў Мінск для ўдзелу ў міжнародным турніры па гандболе

Міжнародны турнір па гандболе прыме сталічная "Чыжоўка-Арэна" з 31 кастрычніка па 2 лістапада. За званне лепшай каманды будуць змагацца зборныя Беларусі, Расіі і Ірака. Напярэдадні гасцей цёпла сустракалі ў Нацыянальным аэрапорце Мінск.

Зборная Ірака не ўваходзіць у лік лідараў азіяцкага гандбола, але гэта дастаткова моцная каманда. На двух апошніх чэмпіянатах Азіі яна выходзіла з групы ў асноўны раўнд і фінішавала ў першай васьмёрцы (глядзіце відэа).

Разделы:

СпортГандбол