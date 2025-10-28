Вярнуцца да рацыянальных рашэнняў і не палітызаваць сітуацыю там, дзе гаворка ідзе пра харчаванне, энергетыку, медыкаменты, атамныя станцыі. Беларуская сталіца чарговы раз выступіла пляцоўкай для дыялогу па бяспецы. У нашу краіну на III Мінскую канферэнцыю па еўразійскай бяспецы з'ехаліся больш за 600 удзельнікаў з 48 дзяржаў свету для перамоваў на ўзроўні дыпламатаў і экспертаў. Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка пазначыў сваё бачанне праблем і шляхі іх вырашэння: выратаваць Еўразію можа толькі адмова ад канфрантацыі. Беларусь бачыць адным з цэнтраў сілы Еўрапейскі саюз (досыць яго прадстаўнікоў было і ў зале), але для гэтага ў эліт у Бруселі павінны памяняцца мэты. НАТА сёння пашыраецца кожны дзень. Адказ на пытанне "навошта?" датычыцца і нас (глядзіце відэа).