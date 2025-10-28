3.70 BYN
Каля 41 тыс. выпадкаў інсульту штогод рэгіструюць медыкі ў Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
29 кастрычніка адзначаецца Сусветны дзень барацьбы з інсультам. Захворванне знаходзіцца ў спісе лідараў прычын інваліднасці і смяротнасці ў Беларусі. Таму яго прафілактыцы, дыягностыцы і лячэнню надаецца павышаная ўвага.
У краіне дапамога пацыентам з інсультам, як і ў большасці дзяржаў свету, аказваецца паэтапна. Працуе сетка спецыялізаваных аддзяленняў.
Каля 41 тыс. выпадкаў інсульту штогод рэгіструюць медыкі ў Беларусі. Толькі 25-30 % пацыентаў з першымі прыкметамі захворвання звяртаюцца па дапамогу ў межах "залатога акна" - на працягу 4-5 гадзін.