Каля 41 тыс. выпадкаў інсульту штогод рэгіструюць медыкі ў Беларусі

29 кастрычніка адзначаецца Сусветны дзень барацьбы з інсультам. Захворванне знаходзіцца ў спісе лідараў прычын інваліднасці і смяротнасці ў Беларусі. Таму яго прафілактыцы, дыягностыцы і лячэнню надаецца павышаная ўвага.

У краіне дапамога пацыентам з інсультам, як і ў большасці дзяржаў свету, аказваецца паэтапна. Працуе сетка спецыялізаваных аддзяленняў.

Каля 41 тыс. выпадкаў інсульту штогод рэгіструюць медыкі ў Беларусі. Толькі 25-30 % пацыентаў з першымі прыкметамі захворвання звяртаюцца па дапамогу ў межах "залатога акна" - на працягу 4-5 гадзін.

