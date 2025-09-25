3.64 BYN
Міністр абароны Венесуэлы сустрэўся з паслом Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск прыкладае ўсе намаганні да ўмацавання міжнароднага супрацоўніцтва. Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Венесуэле Дзмітрый Дзеравінскі сустрэўся з міністрам абароны Баліварыянскай Рэспублікі генерал-аншэфам Уладзімірам Падрына Лопесам.
Бакі абмеркавалі актуальнае ваенна-палітычнае становішча ў рэгіёнах, разгледзелі перспектывы развіцця супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы па лініі профільных дзяржаўных устаноў і арганізацый абедзвюх краін. Пацвердзілі выключна дружалюбны характар двухбаковых адносін, у аснове якіх салідарнасць і ўзаемная падтрымка.