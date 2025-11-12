3.67 BYN
Лукашэнка: Навука павінна быць на крок наперадзе практыкі
Вялікая размова кіраўніка дзяржавы з навуковай грамадскасцю адбудзецца на наступным тыдні.
Падрыхтоўку да нарады, а таксама праблемныя пытанні навуковай сферы Аляксандр Лукашэнка 13 лістапада абмеркаваў са старшынёй Прэзідыўма Акадэміі навук.
Уладзімір Каранік - на пасадзе ўжо паўгода. За гэты час атрымалася вывучыць кадравы патэнцыял, самыя вострыя моманты, і вызначыць стратэгію. Прэзідэнту прадставілі дапрацаваныя прапановы па ўдасканаленні дзейнасці Акадэміі навук (відэа).