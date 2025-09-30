3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Еўразійскі міжурадавы савет прайшоў у Мінску - аб чым гаварылі кіраўнікі ўрадаў
Аўтар:Аляксей Волкаў
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі 30 верасня адбылося пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета. Прэм'ер-міністры краін Еўразійскага саюза абмеркавалі цэлы спектр тэм - ад лагістыкі да выкарыстання штучнага інтэлекту. Перагаворны трэк атрымаўся насычаным. Мноства рэчаў абмеркавалі эксперты і палітыкі ў кулуарах.
44-ы раз усяго і 3-і ў Мінску збіраецца Міжурадавы савет ЕАЭС. І калі алмаз (а менавіта такой формы Нацбібліятэка, дзе і праходзіла пасяджэнне) сімвалізуе вечнасць і сілу, то падыход Беларусі - стабільнасць і разумны прагматызм (падрабязнасці ў відэа).