Міжурадавы савет ЕАЭС стартаваў з працы ў вузкім складзе
Кіраўнікі ўрадаў пастараюцца знайсці адказы на найважнейшыя пытанні еўразійскага парадку спачатку ў вузкім, а затым і ў пашыраным складзе.
Міжурадавы савет ЕАЭС ужо пачаў сваю працу. Першы этап мерапрыемства - праца ў вузкім складзе. Прысутнічаюць толькі прэм'ер-міністры, а затым, пасля невялікага перапынку, стартуюць і спрэчкі ў пашыраным складзе.
На перагаворным стале ў бакоў - тэма лагістыкі: тое, дзеля чаго ЕАЭС і ствараўся. У аснове ляжыць імкненне "еўразійскай пяцёркі" да тых самых чатырох свабод: перамяшчэнне тавараў, людзей, капіталу і паслуг. Беларусь у гэтым плане з'яўляецца ўзорным паказчыкам.
Яшчэ адна важная тэма - агульны рынак газу і нафты. Тут таксама ёсць прагрэс, на мінулым тыдні Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што дамовіўся са сваім расійскім калегам на найбліжэйшыя 5 гадоў па газе (больш падрабязна – глядзіце відэа).
