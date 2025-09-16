3.65 BYN
МЗС: Беларусь чакае ад Польшчы аднаўлення нармальнага прыгранічнага ўзаемадзеяння
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь чакае ад Польшчы аднаўлення нармальнага прыгранічнага ўзаемадзеяння. Пра гэта заявілі ў МЗС нашай краіны, падкрэсліўшы, што 10-дзённая адтэрміноўка для бесперашкоднага выезду з рэспублікі для амаль 1,5 тыс. польскіх грузавікоў з'яўляецца экстраардынарнай мерай.
Паводле слоў прэс-сакратара ведамства Руслана Варанкова, польскія грузавікі апынуліся ў пастцы з-за рашэння Варшавы аб закрыцці мяжы (падрабязнасці ў відэа).