МЗС Беларусі пацвердзіла факт вызвалення ў Іспаніі беларусаў, якія падвяргаліся нявольніцтву
МЗС Беларусі пацвярджае факт вызвалення ў Іспаніі падчас паліцэйскай аперацыі асоб, што падвяргаліся працоўнай эксплуатацыі, сярод якіх ёсць беларускія грамадзяне. Аб гэтым паведаміў прэс-сакратар знешнепалітычнага ведамства.
Руслан Варанкоў, начальнік упраўлення інфармацыі і лічбавай дыпламатыі, прэс-сакратар МЗС Беларусі:
"Пасольства Рэспублікі Беларусь у Мадрыдзе неадкладна далучылася да работы і падтрымлівае пастаянны кантакт з іспанскімі праваахоўнымі органамі. Беларускія дыпламаты гатовы аказаць прававую падтрымку і забяспечыць суправаджэнне вызваленых ва ўсіх пытаннях узаемадзеяння з мясцовымі ўладамі".
На дадзены момант працягваюцца следчыя дзеянні, пасля завяршэння якіх беларускім грамадзянам будзе гарантавана магчымасць бяспечнага вяртання на радзіму.
Нагадаем, напярэдадні стала вядома, што ў Іспаніі з рабства вызвалілі беларусаў. Іх прымушалі працаваць на нелегальных тытунёвых фабрыках. У выніку спецаперацыі выратаваны 18 чалавек розных нацыянальнасцяў.