МЗС Беларусі: Тэгеран здольны сам пераадолець цяжкасці і захаваць стабільнасць у краіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь уважліва сочыць за развіццём абстаноўкі ў Іране. Мінск выказвае ўпэўненасць, што Тэгеран здольны самастойна пераадолець цяжкасці і захаваць стабільнасць. Беларусь адхіляе любое ўмяшанне звонку.
13 студзеня сітуацыю вакол Ірана кіраўнік МЗС Беларусі абмеркаваў з расійскім калегам. Максім Рыжанкоў і Сяргей Лаўроў адзначылі недапушчальнасць замежнага ўмяшання ва ўнутраныя справы іншых дзяржаў і выказалі надзею на найхутчэйшае ўрэгуляванне абстаноўкі ў Іране.