Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Мінску ўзнагародзілі пераможцаў VI Сусветнага конкурсу "Мост кітайскай мовы"

У Мінску ўзнагародзілі пераможцаў VI Сусветнага конкурсу "Мост кітайскай мовы"

У Мінску ўзнагародзілі пераможцаў VI Сусветнага конкурсу "Мост кітайскай мовы". Прадэманстраваць свае веды кітайскай мовы вырашылі каля 200 студэнтаў і школьнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі.

Ва ўрачыстай цырымоніі прыняў удзел Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол КНР у Беларусі Чжан Вэньчуань.

"Сёлета спаўняецца 25 гадоў з моманту заснавання вось гэтага мерапрыемства - "Мост кітайскай мовы". На працягу 25 гадоў каля 2 млн чалавек, прадстаўнікі маладога пакалення з 160 краін, прымалі ўдзел у гэтым мерапрыемстве. Можна сказаць, што "Мост кітайскай мовы" ўжо становіцца мастком, якія звязвае сэрцы і розныя цывілізацыі", - адзначыў пасол.

Лепшыя знаўцы, якія занялі першае месца, будуць прадстаўляць Беларусь у фінале конкурсу ў Пекіне.

Разделы:

ГрамадстваАдукацыяМоладзь