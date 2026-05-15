У Мінску ўзнагародзілі пераможцаў VI Сусветнага конкурсу "Мост кітайскай мовы"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прадэманстраваць свае веды кітайскай мовы вырашылі каля 200 студэнтаў і школьнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі.
Ва ўрачыстай цырымоніі прыняў удзел Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол КНР у Беларусі Чжан Вэньчуань.
"Сёлета спаўняецца 25 гадоў з моманту заснавання вось гэтага мерапрыемства - "Мост кітайскай мовы". На працягу 25 гадоў каля 2 млн чалавек, прадстаўнікі маладога пакалення з 160 краін, прымалі ўдзел у гэтым мерапрыемстве. Можна сказаць, што "Мост кітайскай мовы" ўжо становіцца мастком, якія звязвае сэрцы і розныя цывілізацыі", - адзначыў пасол.
Лепшыя знаўцы, якія занялі першае месца, будуць прадстаўляць Беларусь у фінале конкурсу ў Пекіне.