Сердзюкоў: На сумесных вучэннях АДКБ задзенічаюць 5 тыс. чалавек і 1 тыс. адзінак тэхнікі

Вучэнні АДКБ у Беларусі і стратэгічныя манеўры "Захад 2025" звязаны па задумцы. Пра гэта 21 жніўня падчас брыфінгу заявіў начальнік Аб'яднанага штаба АДКБ Андрэй Сердзюкоў.

Акрамя таго, згодна з планам, ужо на базе трэніровачнага цэнтра "Эдэльвейс" у Кыргызстане ў другой палове верасня пройдуць вучэнні "Мяжа-2025", у кастрычніку ў Таджыкістане - "Непарушнае братэрства" з міратворцамі, а яшчэ вайскоўцы адпрацуюць шэраг сумесных мерапрыемстваў у рамках вучэнняў "Бар'ер" і "Антытэрор".