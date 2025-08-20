3.70 BYN
Сердзюкоў: На сумесных вучэннях АДКБ задзенічаюць 5 тыс. чалавек і 1 тыс. адзінак тэхнікі
Вучэнні АДКБ у Беларусі і стратэгічныя манеўры "Захад 2025" звязаны па задумцы. Пра гэта 21 жніўня падчас брыфінгу заявіў начальнік Аб'яднанага штаба АДКБ Андрэй Сердзюкоў.
Як ужо вядома, вучэнні пройдуць на беларускіх палігонах "Лосвіда" і "Лепельскі".
Манеўры "Узаемадзеянне", "Пошук" і "Эшалон" запланаваны на перыяд з 31 жніўня па 6 верасня.
Акрамя таго, згодна з планам, ужо на базе трэніровачнага цэнтра "Эдэльвейс" у Кыргызстане ў другой палове верасня пройдуць вучэнні "Мяжа-2025", у кастрычніку ў Таджыкістане - "Непарушнае братэрства" з міратворцамі, а яшчэ вайскоўцы адпрацуюць шэраг сумесных мерапрыемстваў у рамках вучэнняў "Бар'ер" і "Антытэрор".
Згодна з заявай генерала Сердзюкова, манеўры пройдуць з улікам вопыту спецыяльнай ваеннай аперацыі. Пры гэтым асаблівая ўвага будзе нададзена беспілотнай авіяцыі, якая на сённяшні дзень стала адным з самых эфектыўных сродкаў пры вядзенні баявых дзеянняў, а таксама асаблівасцям стварэння сістэмы процідзеяння БПЛА праціўніка.
Задзейнічаюць на вучэннях і навінкі ваеннай тэхнікі і ўзбраення краін альянсу АДКБ.