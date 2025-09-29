3.64 BYN
Наступнае пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета адбудзецца 11 снежня ў Маскве
Краіны ЕАЭС рыхтуюць план комплекснага садзейнічання развіццю гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з Афрыкай да 2027 года. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі падчас пашыранага пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета.
Паводле слоў Аляксандра Турчына, стваральнае партнёрства з Афрыканскім кантынентам мае вялізны патэнцыял. Беларусь бачыць вялікія перспектывы ў міжнародным супрацоўніцтве Еўразійскага эканамічнага саюза. У чэрвені гэтага года падпісаны гандлёвыя пагадненні з Манголіяй і Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі, на падыходзе з Інданезіяй. Сваё жаданне стаць краінай-назіральнікам пры ЕАЭС пасля Еўразійскага эканамічнага форуму выказалі Венесуэла, М'янма і Нікарагуа. На пашыранае пасяджэнне міжурадавага савета прыехалі прадстаўнікі 3 краін-назіральнікаў пры ЕАЭС: Кубы, Ірана і Узбекістана. У якасці запрошанай дзяржавы - Азербайджан.
Цяперашняе пасяджэнне міжурадавага савета - 44-е з пачатку працы ЕАЭС і 3-е ў 2025 годзе. Наступнае адбудзецца 11 снежня ў Маскве.