Органы і падраздзяленні МНС перавядуць на фінансаванне з рэспубліканскага бюджэту
Органы і падраздзяленні МНС перавядуць на фінансаванне з рэспубліканскага бюджэту. Пра гэта стала вядома на пасяджэнні IV сесіі Савета Рэспублікі.
Змяненні дазволяць больш дакладна размяркоўваць сродкі і сілы пры ліквідацыі надзвычайных сітуацый, весці ўлік абсталявання і фінансава стымуляваць асабовы склад.
Гаворачы пра паўнамоцтвы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Сяргей Мялешкін, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, растлумачыў, што кіраўнік дзяржавы, як прапануецца, будзе вызначаць палітыку ў галіне пажарнай бяспекі, а таксама зацвярджаць агульныя правілы пажарнай бяспекі. А Савет Міністраў - рэалізоўваць палітыку, вызначаную кіраўніком дзяржавы, вызначаць парадак нагляду за аб'ектамі, якія захоўваюць, вырабляюць і ўтылізуюць выбуховыя рэчывы. Таксама Савет Міністраў будзе вызначаць спецыяльныя патрабаванні для выбухапажаранебяспечных аб'ектаў, для аб'ектаў з масавым знаходжаннем людзей.
Усяго сенатары адобрылі 6 ключавых законапраектаў. Пры распрацоўцы абапіраліся на нацыянальныя інтарэсы і патрэбнасці беларусаў.