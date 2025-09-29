3.64 BYN
Падпісана пагадненне паміж Смаленскай і Віцебскай абласцямі аб адкрыцці новага гандлёвага дома
Мінск гэтымі днямі стаў і злучным цэнтрам вялікай прамысловасці. Сёння другі дзень працы міжнароднай выставы "ІНАПРАМ. Беларусь". Пляцоўка важная, амбіцыйная і дзейсная - на выставе ўжо падпісаны шэраг пагадненняў.
Галоўныя тэмы, якія зараз абмяркоўваюцца: новы падыход да станкоў, развіццё станкабудаўнічай галіны да 2030 года. Гавораць пра робатызацыю і аўтаматызацыю вытворчасці, пра стварэнне банка кампетэнцый, якім могуць карыстацца прадпрыемствы Беларусі і Расіі. Таксама будуць выпрацоўваць нейкія асноўныя пункты дарожнай карты развіцця станкабудавання на 5 гадоў наперад.
Расійскія рэгіёны зацікаўлены ў куплі гэтых станкоў. Таксама расіян цікавяць беларускія машыны. Смаленская вобласць прыехала ў складзе 20 чалавек.
На пляцоўцы ІНАПРАМ 30 верасня было падпісана першае пагадненне паміж Смаленскай вобласцю Расіі і Віцебскай вобласцю Беларусі. Смаленшчына актыўна купляе беларускую тэхніку: пасажырскую, а таксама сельскагаспадарчую. Асаблівая ўвага надаецца будаўнічай галіне. Беларусь ужо будуе дарогі ў Смаленскай вобласці, але гатова прапаноўваць свае паслугі, напрыклад, па ўзвядзенні дамоў або школ.
На ІНАПРАМ чакаюцца новыя сустрэчы і новае падпісанае пагадненне. Праграма літаральна распісана па паўгадзіне.