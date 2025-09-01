Глядзець анлайнПраграма ТБ
Парламенцкая дэлегацыя Узбекістана прыбыла ў Віцебск

Парламенцкая дэлегацыя Узбекістана прыбыла ў Віцебск для ўдзелу ў III Беларуска-ўзбекскім жаночым бізнес-форуме. Самалёт з гасцямі прызямліўся ў міжнародным аэрапорце Усходні.

Цяперашні візіт - яшчэ адзін крок да ўмацавання доўгатэрміновага фундамента пад будучыя ўзаемавыгадныя праекты, таму і праграма знаходжання ўзбекскіх парламентарыяў і прадстаўнікоў бізнес-колаў не абмяжоўваецца выключна эканомікай (падрабязнасці ў відэа).

Фота БЕЛТА