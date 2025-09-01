Глядзець анлайнПраграма ТБ
Пасол Беларусі ўручыў даверчыя граматы кіраўніку Парагвая

Выява

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Федэратыўнай Рэспубліцы Бразілія і Рэспубліцы Парагвай па сумяшчальніцтве Андрэй Андрэеў уручыў даверчыя граматы прэзідэнту Рэспублікі Парагвай Сант'яга Пенье Паласіёсу, паведаміла БЕЛТА са спасылкай на беларускае знешнепалітычнае ведамства.

Падчас сустрэчы была падкрэслена зацікаўленасць у развіцці ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, асабліва ва ўмацаванні гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння.

Акрамя таго, беларускі дыпламат правёў сустрэчы з намеснікам міністра прамысловасці і гандлю Парагвая, старшынёй Прамысловага саюза Парагвая, а таксама старшынёй Парагвайскай палаты трэйдараў збожжа і алейных культур.

З прадстаўнікамі парагвайскага прамысловага сектара былі абмеркаваны перспектыўныя кірункі супрацоўніцтва ў галіне машынабудавання і электраэнергетыкі з улікам беларускіх шырокіх кампетэнцый і напрацовак у дадзенай сферы