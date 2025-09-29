3.64 BYN
Пасол КНР у Беларусі: Адносіны паміж Мінскам і Пекінам знаходзяцца на бязмежнай вышыні
Беларусь і Кітай дэманструюць унікальны прыклад партнёрства, заснаванага на даверы, шчырасці і павазе суверэнітэту - без утоеных умоў і падводных камянёў. Пра гэта заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Мікалай Снапкоў на ўрачыстым прыёме з нагоды 76-годдзя са дня стварэння Кітайскай Народнай Рэспублікі.
Паднябесная менш як за 80 гадоў прайшла шлях ад аграрнай краіны да сусветнай дзяржавы. Сёння гэта другая эканоміка планеты, найбуйнейшы вытворца і гандлёвая сіла, якая забяспечвае больш як 30 % глабальнага эканамічнага росту. Дасягненні Кітая не маюць аналагаў у свеце.
Пасол КНР у Беларусі цяпло прывітаў гасцей і падкрэсліў, што адносіны паміж Мінскам і Пекінам знаходзяцца на "бязмежнай вышыні", асабліва дзякуючы асабістаму актыўнаму ўдзелу лідараў дзвюх краін.
На святочным мерапрыемстве прысутнічалі сябры Паднябеснай - прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, беларускія грамадскія дзеячы, кіраўнікі ведамстваў і бізнес-партнёры. Атмасфера мерапрыемства была напоўнена цёплымі словамі віншаванняў і ўдзячнасці ў адрас кітайскага народа.