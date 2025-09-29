3.64 BYN
Пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета адбудзецца 30 верасня ў Мінску
30 верасня ў сценах Нацыянальнай бібліятэкі пройдзе чарговае пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета.
Пытанні фінансавай падтрымкі ў прамысловасці і АПК і развіццё інтэграванай інфармацыйнай сістэмы, транспартнай інфраструктуры абмяркуюць на пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета. Усяго на парадку 18 пунктаў.
Беларусь з'яўляецца адной з дзяржаў - заснавальніц ЕАЭС і актыўна ўдзельнічае ў яго развіцці. За дзесяцігоддзе членства ў аб'яднанні наша рэспубліка зрабіла значны ўклад ва ўмацаванне эканамічных сувязяў, развіццё адзінага рынку і лічбавую трансфармацыю Еўразійскага эканамічнага саюза
На інтэграцыйным контуры праца з беларускага боку будзе працягнута і надалей, улічваючы той факт, што ў 2025 годзе завяршаецца бягучы пяцігадовы цыкл і рэалізацыя мерапрыемстваў, якія прадугледжаны стратэгічнымі кірункамі развіцця еўразійскай эканамічнай інтэграцыі да 2025 года. У той жа час пачынаецца новы этап, які звязаны з выкананнем Дэкларацыі аб далейшым развіцці эканамічных працэсаў у аб'яднанні да 2030 года.
Нагадаем, папярэдняе пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета прайшло ў жніўні 2025 года ў Чалпон-Аце ў Кыргызстане.