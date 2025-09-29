Пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета адбудзецца 30 верасня ў Мінску

На інтэграцыйным контуры праца з беларускага боку будзе працягнута і надалей, улічваючы той факт, што ў 2025 годзе завяршаецца бягучы пяцігадовы цыкл і рэалізацыя мерапрыемстваў, якія прадугледжаны стратэгічнымі кірункамі развіцця еўразійскай эканамічнай інтэграцыі да 2025 года. У той жа час пачынаецца новы этап, які звязаны з выкананнем Дэкларацыі аб далейшым развіцці эканамічных працэсаў у аб'яднанні да 2030 года.